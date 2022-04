Spaghetti-avond ten voordele van dierenasiel Ieper: “Iedereen welkom”

“Traditioneel houden we ieder jaar een spaghetti-avond voor ons asiel. Nu was het echter door corona al twee jaar geleden. Het is dus hoog tijd om het evenement opnieuw op de agenda te plaatsen”, zegt Myriam Lamaire van het dierenasiel. “We nodigen iedereen uit voor een lekkere spaghetti in een heel gezellig kader. Buren, vrienden, familie, iedereen is van harte welkom.”

De spaghetti-avond vindt plaats op vrijdag 29 april in De Familiekring in de Crescendostraat in Ieper. Kaarten zijn te verkrijgen in het dierenasiel, Oudstrijderslaan 10 in Ieper, tussen 14 uur en 16 uur. Kaarten zijn ook te verkrijgen aan de ingang van de zaal, maar dan met bewijs van betaling. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen min 12 jaar 10 euro. Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer BE49 8508 4907 7471. Pas na uw overschrijving met vermelding van naam, voornaam, aantal volwassen, aantal kinderen en veggie of vlees, bent u ingeschreven. Inschrijven kan nog tot 20 april.

In het dierenasiel van Ieper krijgen zowel verloren als afgestane dieren onderdak. Het gaat om honden, volwassen (zwerf)katten, gevonden of gedumpte kittens. Voor bijna alle dieren wordt door adoptie een nieuwe thuis gevonden. Meer info via dierenasielieper.be.