Soroptimisten en andere serviceclubs bieden hulp bij opstart opvangcentrum Oekraïense vluchtelingen

Een Soroptimist streeft naar een betere positie van vrouwen en meisjes over heel de wereld. Ook in Ieper heeft de serviceclub een afdeling. “Wij willen ons steentje bijdragen bij het opvangen van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en bieden onze hulp aan bij het opstarten van het opvangcentrum in kapucijnenklooster in Ieper”, zegt woordvoerder Marie-Ange Doolaeghe. In het voormalig klooster zijn zo’n 30 vluchtelingen welkom. “We helpen de laatste hand te leggen bij het inrichten van het gebouw in afwachting van de komst van de vluchtelingen. Dankzij de hulp van heel wat organisaties met poetsen, afwassen, kasten vullen, bedden opslaan kunnen we alles mooi inrichten.” Leden van de club brachten allerlei huisraad, speelgoed, electro en klein meubilair naar het opvangcentrum. “Met deze inspanningen hopen de Soroptimisten samen met andere serviceclubs Zonta, Lions en Rotary, de stad en veel vrijwilligers de vluchtelingen een warm huis aan te bieden om zich zo vlug mogelijk veilig thuis te voelen.”