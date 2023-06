Snelheidsduivels juichen na ongeval met flitswagen, maar politie treedt kordaat op: “Alle geplande controles gaan door, ook tijdens de Ardeca Ypres Rally”

Ieperse Schaak­kring verliest een clubicoon: Francis Cottegnie (74), gewezen Belgisch kampioen snelscha­ken, overleden

Thuis in Ieper is Francis Cottegnie (74) overleden. Hij verloor een oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. In 1970 werd hij Belgisch kampioen snelschaken in de vierde klasse en behaalde diverse provinciale titels. In de jaren tachtig nam hij deel aan een aantal internationale toernooien.