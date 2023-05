‘Snel op wegloket’: “Voor mensen met een beperking”

Sint-Jozef­school vraagt totale herinrich­ting schoolomge­ving: “We willen hier geen dramati­sche ongevallen”

De ouderraad van de Sint-Jozefschool in Ieper organiseerde vorige week een verkeersactie voor een veiliger schoolomgeving in de drukke Meeseweg. Het stadsbestuur benadrukt dat er al heel wat werd gedaan. “Een volledige heraanleg op termijn is uiteraard de ambitie”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).