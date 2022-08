Sluit de Thuyndagfoor af met een avondmarkt op 12 augustus

Zonnebeke/Langemark-Poelkapelle Jan Fieuw maakt herden­kings­kunst­werk voor café Spoorlijn 64: “De paal hoort bij de Road to Passchenda­le”

Kunstenaar Jan Fieuw uit Poelkapelle is een ‘Faces of War’ aan het maken die een plekje moet krijgen in of rond café Spoorlijn 64 in Zonnebeke. De houten dwarsligger is verbonden aan de Road tot Passchendale, het stukje spoorweg dat in 1917 naar de hel van Passendale leidde.

22 juli