Slag van Bellewaerde herdacht aan The Liverpool Scottish Monument: “Tussen 1915 en 1917 was Bellewaerde allesbehalve een pretpark”

The Liverpool Scottish was een eenheid van het Britse leger die bestond uit Schotten die in en rond Liverpool woonden. Aan het monument van The Liverpool Scottish in Zillebeke is de Slag om Bellewaerde herdacht. Die vond precies 107 jaar geleden plaats op de plek waar nu het pretpark Bellewaerde ligt. “Het was een bloedige dag in de geschiedenis van dit bijzonder stukje landschap”, aldus Niek Benoot van vzw Bellewaerts en uitbater van het Hooge Crater Museum. “Met dit mooi weer kunnen we ons niet voorstellen hoe het moet zijn geweest. Bellewaerde was allesbehalve een pretpark, maar een gebied in niemandsland die tussen 1915 en 1917 gevangen zat tussen de Britten in White Poort Farm en de Duisters in Bellewaarde Farm, waar nu een mooie camping is. Vandaag rest ons de monumenten en het bos met de littekens van toen. De mijnkraters zijn de allerlaatste getuigen van de wrede oorlog.” De herdenking wordt jaarlijks georganiseerd in samen werking met de gidsenvereniging Bellewaerts, Hooge Crater Museum, de buren, de Hooge Boys en Liverpool Scottish Association, waarvan erelid Fernand Van Robays de ceremonie bijwoonde.