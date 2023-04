Slachtoffer steekpartij Elverdinge getuigt: “Ik draaide me om en hij haalde uit met een aardappelmesje, wel een keer of tien”

Maria (91) en gewezen kleermaker Romain (92) zijn liefst zeventig jaar getrouwd

In Maria’s Rustoord in Dadizele vierden Romain Taillieu (92) en Maria Wullepit (91) hun zeventigste huwelijksverjaardag. Het platina paar woonde vroeger in de Boeschepestraat in Westouter. Het was dinsdag dag op dag zeventig jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten.