Sint-Jozefsschool stelt nieuwe gebouwen voor: “De energiecrisis? We hebben ingezet op duurzaamheid”

IeperDirecteur Lieven Calis is een gelukkig man. Na jaren voorbereidingen en bouwwerken, met daarop nog eens een coronacrisis, is de nieuwe Sint-Jorisschool in Ieper een feit. Dit weekend volgt de officiële opening voor het publiek, maar vrijdag kregen de leerlingen al een voorproefje. “Het was een helse rit, maar we zijn heel blij met het eindresultaat.”

Nadat vrijdag de schoolmuren al werden gewijd door deken Roland Hemeryck en priester Ettien Léon N’Guessan, komt zaterdag viceminister-president Ben Weyts (N-VA) het nieuwe gebouw van de vrije basisschool Sint-Jozef in Ieper officieel openen. Dit weekend is er een rondleiding voor kinderen en leerkrachten en zondag kan de school door het publiek worden bezocht. Met het feestweekend eind een project dat al begon in 2014 met plannen. Eind mei 2021 begonnen de eigenlijke afbraakwerken en in augustus van dat jaar begon de bouw. De laatste weken van augustus, net voor de start van het nieuwe schooljaar, hielpen 300 vrijwilligers mee de school te verhuizen.

Brede gangen

De nieuwe school bestaat onder meer uit 19 klaslokalen, 3 zorgklassen een sportzaal en een eetzaal. “Het was een helse rit, het moest allemaal een beetje vlug gaan”, zucht een opgeluchte directeur Lieven Calis. “We wilden niet eens nog een winter moeten improviseren. Iedereen zat toen heel dicht op elkaar. We zitten met veel kinderen die prikkelgevoelig zijn, waarmee we heel wat rekening hebben gehouden in de nieuwbouw. Ook zijn er brede gangen waar er les kan worden gegeven.”

De kostprijs van de nieuwe school bedroeg 5,9 miljoen euro, waarvan 70 procent komt van Vlaamse subsidies. De andere 30 procent bekostigde de school zelf. Het enige overgebleven van de oude school is het deel dat tot tegen de Meenseweg komt. “Dat gaan niet meer gebruiken voor leerlingen, maar wel om bijvoorbeeld spullen in te stockeren.”

Hoogspanningscabine

Nu de spaarpot van de school fel verminderd is, krijgt directeur Lieven Calis de energiecrisis op zijn dak. “Gelukkig hielden we rekening met duurzaamheid. Zo installeerden we zonnepanelen en een warmtepomp. Er staat op de site een hoogspanningscabine, waardoor onze elektriciteit minder duur is. We zetten de stroom immers zelf om naar laagspanning. Ook zorgden we voor dikke isolatie. Bijverwarmen doen we met gas, maar hopelijk is dat niet veel nodig.”

Twee konijntjes

Vrijdag werd in de school al een klein feestje gebouwd. Twee leerlingen lieten horen hoe ze de verbouwingen hebben ervaren. “Het was best raar om te zien hoe een grote kraan een deel van ons schoolgebouw afbrak”, zegt Laure Deltour, die in het zesde leerjaar zit. “We supporterden, maar het deed vreemd om onze kleuterklassen en sportzaal te zien verdwijnen.” Arthur Benoot uit het 5de leerjaar zegt zich nog goed te kunnen herinneren hoe het vroeger was. Aan de muren in de kleutergang konden we telkens mooie kunstwerkjes van de leerlingen bewonderen. Ze waren gemaakt door kleine en grote kinderen van onze school. Aan de deur van juf Isabelle was er een mooi groot schilderij geverfd. Twee konijntjes die naar school gaan. De turnzaal was er ook nog. Ze was wel klein in vergelijking met de nieuwe sportzaal.” Laure vertelt verder: “Ondertussen zitten we in onze nieuwe, gezellige klassen. We zijn het al een beetje gewoon. Zelf zit ik nu in het zesde leerjaar en stiekem vind ik het wel een beetje jammer. Eigenlijk wil ik meer dan één jaar in dit cool gebouw zitten.”

