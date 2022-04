Sien organiseert Runaway Bride na overlijden van echtgenoot: “Ruben en andere mensen die overleden aan kanker zijn nog niet vergeten”

IeperIn Ieper namen zondagnamiddag zo’n 300 lopers en stappers, al dan niet in bruidskledij, deel aan de Runaway Bride, waarvan de opbrengst naar onder meer Kom op tegen Kanker gaat. Een van de initiatiefnemers is Sien Vermeulen (26) uit Passendale, die na 2 jaar huwelijk haar man verloor aan botkanker. “Ik ben blij dat hier vrienden en familie van Ruben aanwezig waren, hij is nog niet vergeten.”

Op 17 oktober 2020 verloor Sien Vermeulen (26) uit Passendale haar man Ruben Cardoen (28) aan botkanker. Het koppel was toen 2 jaar getrouwd. “Ruben was 23 jaar toen hij de diagnose kreeg”, zegt Sien. “Na een behandeling leek alles weer in orde te komen, maar in september 2016 kregen we het nieuws dat de dokters uitzaaiingen in de longen hadden vastgesteld. De ziekte was onder controle, dus we hadden een toekomstperspectief. Maar in april 2020 werd onze hoop de kop ingedrukt.” Enkele maanden later moest Sien haar man loslaten. Plots werd ze een alleenstaande moeder van nog geen 30 met 2 kinderen. Bovendien moest ze instaan voor Rubens aardbeienkwekerij. “Toen Ruben ziek was gaf ik mijn job op om hem te helpen in zijn zaak. Ik doe dat nu nog, want ik wil Rubens droom verder zetten.”

Volledig scherm "Ik ben blij dat Ruben nog niet is vergeten", zegt Sien. © RV

“Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad”, zegt Sien. “Mijn man Ruben is 5 jaar ziek geweest, maar dankzij organisaties als Kom op tegen Kanker kreeg hij een jaar langer. Op een bepaald moment zag ik op Facebook een herinnering aan de eerste editie van de Runaway Bride in Ieper. Ik wilde daaraan meewerken en nam contact op met de organisatoren. Het is mooi om zien dat er zo veel volk deelneemt, ook vrienden en familie van mijn man. Ruben en ook andere mensen die stierven aan kanker blijken niet te zijn vergeten.”

Positief blijven

Tussen de stappers bevinden zich Isabelle Maes (44) en Wim Demaree (52) uit Moorsele en Lieve Foulon (49) en Luc Pype (52) uit Ledegem. “Onze dochter is de schoonzus van Sien en daarom zijn we hier”, zegt Lieve. “We willen alle mensen die met de ziekte te maken krijgen een hart onder de riem steken. Lopers zijn we totaal niet, maar we gaan ons best doen.” De moeder Isabelle kreeg vorig jaar af te rekenen met borstkanker. “Ze is gelukkig aan het herstellen, positief blijven is de boodschap. Het is goed dat de ziekte op deze - toch leuke - manier in de aandacht wordt gebracht”, aldus Isabelle.

Volledig scherm Bruidjes van alle leeftijden namen deel aan de run. © Henk Deleu

“Er schreven zich 270 mensen op voorhand in en vandaag kwamen er nog verschillende deelnemers bij. Ik vermoed dat er in totaal toch zo’n 300 personen meelopen of -stappen”, zegt Els Vangheluwe van bruidswinkel Els Lucienne in Ieper. Els, die haar moeder op 66-jarige leeftijd verloor aan pancreaskanker, organiseerde in 2019 de eerste editie van de Ieperse Runaway Bride. “Het was niet mijn bedoeling om het event nog eens te organiseren, tot Sien aan mijn deur kwam kloppen. Na haar verhaal te hebben gehoord, konden we niet weigeren dit nog eens te organiseren. We hadden eerlijk gezegd niet gedacht dat het zo’n succes zou worden, vooral omdat het vandaag ook de Ronde van Vlaanderen is.”

Vervolg

“Bij de eerste editie verzamelden we 7.500 euro voor het goede doel, maar ik denk dat het nu toch wel een verdubbeling zal zijn.” Het geld wordt verdeeld over 2 initiatieven. Een deel gaat naar Kom op tegen Kanker, de organisatie die al tientallen jaren financiële steun biedt aan kankeronderzoek. “Het andere deel schenken we aan de borstkliniek van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper”, aldus Els. “De borstkliniek zorgt voor een gepersonaliseerde aanpak bij borstkanker.”

Volledig scherm Niet de alleen bruidjes liepen mee, ook deze twee 'zusters' steunen Kom op tegen Kanker. © Henk Deleu

“Of er nog een vervolg inzit? Hoewel de vrijwilligers enthousiast zijn, weet ik het nog niet. Het initiatief vergt heel wat voorbereiding, maar het is ook heel emotioneel. De verhalen gaan door merg en been, dat kan ik je verzekeren. Ook voor Sien, die telkens opnieuw geconfronteerd wordt met de feiten. Het zal dus eerst even bekomen zijn vooraleer we een beslissing nemen. We zien wel.”

Volledig scherm Hoewel een ernstig onderwerp, was er toch ruimte voor plezier tijdens de Runaway Bride. © Henk Deleu

Volledig scherm Alle deelnemers namen deel aan een gezamenlijke opwarming. © Henk Deleu

Volledig scherm Ook de kleinsten namen deel. © Henk Deleu

Volledig scherm Alle deelnemers namen deel aan een gezamenlijke opwarming. © Henk Deleu