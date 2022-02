Sien (26) neemt tuinbouwbedrijf van aan kanker gestorven man (28) over: “Zijn droom werd mijn droom”

Poperinge RESTOTIP. Restaurant de la Paix: rustig en lekker uit eten

De zaak van Linda Rouseré, haar zoon Robbe Sambaer en zijn vriendin Josephine Ververken is een bar, restaurant en hotel. De uitbaters maken werk van Guesthouse La Paix, op 50 meter afstand van Bar - Restaurant - Hotel de la Paix op de Grote Markt. Ze toveren een oude tandartspraktijk om tot een hotel met negen kamers. Naast hotel en bar is de la Paix uiteraard ook nog steeds gekend als restaurant. En hoe het daar smaakt? Dat zijn we gaan proeven. Meer restotips uit Zuid-West-Vlaanderen vind je in dit dossier.

