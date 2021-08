Scoutskamp stopgezet nadat leiding gluurder ontmaskert die zich bevredigt in de struiken: “Voelden ons niet meer veilig”

Ieper Brit die met omgebouwde reddings­sloep Europa bevaart, meert aan in Ieper: “Blij dat ik hier een stop maak”

28 juli Fietsers en stappers zullen ongetwijfeld de vreemde boot al hebben opgemerkt die deze dagen aan de sluis in Boezinge ligt. Het oranje tuig is een oude reddingsloep waarmee de Brit Hamish Campbell (57) tal van Europese rivieren, kanalen en meren bevaart. De klimaatactivist is nu op weg naar huis, maar hield nog even halt in de Westhoek. “Het regent hier even fel als thuis in Engeland.”