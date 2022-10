Schrijver Geert Mak te gast op Elfnovemberlezing

Geert Mak reisde in 1999 voor de Nederlandse krant NRC Handelsblad kriskras door Europa en publiceerde elke dag een reisverslagje op de voorpagina. Op basis daarvan verscheen in 2004 zij boek Europa, waarmee hij onder meer de NS Publieksprijs voor het Nederlandse Boek won en dat in meer dan 15 talen werd vertaald. Mak is een pleitbezorger van de multiculturele samenleving. Ook met boeken als Reizen zonder John (2012) en Grote Verwachtingen (2019) gooide hij grote ogen. Zijn betrokkenheid bij de nationale en internationale geschiedenis en actualiteit, waarvoor hij in 2015 de Gouden Ganzenveer kreeg en die duidelijk voelbaar is in zijn journalistieke werk en talloze essays, zal nu ook spreken uit de Elfnovemberlezing. Het verhaal van Geert Mak wordt muzikaal omlijst door het St. George Quintet. De vijf muzikanten werkten onder meer een muziektheatervoorstelling uit rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

De Elfnovemberlezing vindt plaats op donderdagavond 10 november 2022 in het Perron in Ieper en start met een verwelkoming van Stephen Lodewyck, de directeur van het In Flanders Fields Museum. De lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt. De Elfnovermberlezing is een initiatief van Vredesstad Ieper, het Vlaams Vredesinstituut en het In Flanders Fields Museum in Ieper.