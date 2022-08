Schrijf je in voor Levensloop Ieper: “We tonen ons solidair met kankerpatiënten”

Op Levensloop Ieper tonen de deelnemers zich solidair met alle kankerpatiënten en hun naasten door 12 uur in estafette te wandelen of te lopen. Dat wil zeggen dat er telkens 1 iemand van het team op het parcours aan het wandelen of lopen is. Je doet mee volgens je eigen kunnen.

Vechters

Levensloop Ieper vindt plaats in het Hamiltonpark in Ieper op 24 september van 10 uur tot 22 uur. Deelnemen kan individueel of in team. Elke loper of wandelaar sponsort 10 euro. Op zaterdag 3 september om 10 uur is er voor teamkapitein een infosessie. Vechters – zo noemen de organisatoren mensen die kanker hebben of hadden - zijn VIP’s en worden speciaal verwend. Levensloop Ieper is toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen van buiten Ieper. Inschrijven en info via levensloop.be/ieper.