School voelt zich ‘misbruikt’ door populaire Youtuber en stapt naar politie: “Hij maakt kwetsbare kinderen belachelijk voor de likes”

Diksmuide Grote steekvlam in aalput van varkens­stal, brandweer rukt massaal uit

12 maart De brandweer rukte vrijdag rond 17 uur uit naar een varkensbedrijf in de Kaaskerkestraat in Diksmuide na een oproep over een brand. Bij laswerkzaamheden had een vonk voor een grote steekvlam gezorgd in de aalput van een stal met 60 varkens.