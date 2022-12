Schilderes Louise De Hem neemt je op sleeptouw met vertelwandeling: “Wandeling met zowel educatief als toeristisch doel”

“Ik heb een zwak voor Sint-Jan, het dorp hier op de heuvel. Tijdens de zomer kom ik naar hier om te schetsen en studeren in de wijde natuur. De schetsen vormen de basis voor mijn kleurrijkste kunstwerken, zoals de pasteltekening van dit schattige boerenmeisje.” Wie halt houdt bij de kunstinstallatie aan de Bellewaerdebeek in Sint-Jan, kan schilderes Louise De Hem horen vertellen wat er te zien is. Het werk maakt deel uit van een wandeling door het Yper Museum uitgewerkt in het kader van de tentoonstelling ‘LOUISE/EDITH. Op handen gedragen’, die momenteel loopt in het Yper Museum. Louise De Hem was een Ieperse kunstenares die precies 100 jaar geleden overleed.

De installatie in Sint-Jan is een beetje een buitenbeentje en ligt eigenlijk niet langs het wandelparcours. “Sint-Jan verdient echter wel een speciale ‘Louise-touch’ omdat het dorp Louise nauw aan het hart lag”, zegt Sandrin Coorevits van het Yper Museum. “Het ontwerp moet bewoners en passanten triggeren om de stadswandeling uit te proberen.” De eigenlijke wandeling start bij het Nieuwerck, aan het Yper Museum. “Na het Nieuwerck wandel je onder meer naar de Sint-Maartenskathedraal, het Vleeshuis, de de Stuersstraat, de vestingen en de Surmontstraat”, vertelt Sandrin Coorevits. “Op verschillende stopplaatsen vertelt Louise een verhaal. Dat doet ze over het werk dat we te zien krijgen, maar ook over de straat en de locatie. Elk kunstwerk draagt een QR-code die je naar de website van het Yper Museum brengt. Op de site krijg je meer info over het werk en kan je ook de vertelling van Louise beluisteren.” De wandeling heeft een educatief en toeristisch doel. Mensen die de ‘LOUISE VERTELT’-stadswandeling willen volgen, kunnen dat doen via de Erfgoedapp. De QR-code geeft toevallige passanten of bewoners meer uitleg over het schilderij.

Volledig scherm Het parcours van de wandeling. © Yper Museum

De audio-wandeling is niet zomaar een aaneenschakeling van losse vertellingen en lukraak gekozen beelden. Elke locatie is door het Yper Museum bestudeerd en uitgezocht. De digitale uitwerking, de coördinatie, het script en het acteerwerk gebeurde door collega’s van het Yper Museum. Cultuurcentrum Het Perron stond in voor de geluidsopnames en de grafische dienst van Stad Ieper verzorgde de lay-out.

De omkadering van de kunstwerken op de diverse locaties zijn ontworpen door de technische dienst van de stad. De ‘LOUISE VERTELT’-installaties zijn origineel van opzet en bevatten een spelelement. Dat maakt de wandeling ook leuk voor kinderen. De uitwerking van de tekeningen en ontwerpen gebeurde door timmerlui van de technisch dienst. ‘LOUISE VERTELT’ is dus maatwerk en het resultaat van een productieve samenwerking door verschillende stadsdiensten. ‘LOUISE VERTELT’ is een winterse vertelwandeling van vijf kilometer die je individueel beluistert op je smartphone. Wie trouwens na de wandeling een Louise-verwenkoffie gaat drinken in café Les Halles, het Depot of het Museumcafé krijgt een gratis ticket voor de tentoonstelling. Meer informatie via ypermuseum.be/louise-vertelt.

Volledig scherm Wat info over de erfgoedapp. © Yper Museum

