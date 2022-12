Schepencollege keurt alternatief voorstel OC Dikkebus goed: “Maar voor KSA en verenigingen verandert er niets aan oorspronkelijk plan”

DikkebusDe stad Ieper schreef in de meerjarenplanaanpassing 2,46 miljoen euro in voor een nieuw ontmoetingscentrum in Dikkebus. Omwille van de crisis zijn de plannen een beetje gewijzigd, maar het schepencollege geeft zijn zegen aan een nieuw voorstel van de architect. De verenigingen die gebruik maken van het OC kunnen echter op beide oren slapen, voor hen blijft alles zoals voorzien. Ook KSA Hallebast kan eindelijk beginnen uitkijken naar een nieuwe stek.

KSA Hallebast in Dikkebus trok in de grote vakantie aan de alarmbel omdat het met hun heem langs de Dikkebusseweg in Dikkebus van kwaad naar erger gaat. Het pand is staat van ontbinding en moet onder de sloophamer. “Toen we er in 2000 introkken was het net wat we nodig hadden”, zegt Laura Casier van de jeugdbeweging. “Doorheen de tijd begon alles in verval te geraken. De stad deed hier en daar wel een herstelling, maar dat was niet voldoende. Alles wat binnen staat wordt wak en we kregen steeds meer last van ratten. Onze bovenverdieping kunnen we al jaren niet meer gebruiken.”

Het stadsbestuur had al langer de bedoeling om de site een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen, waar ook de KSA een nieuwe stek moet krijgen. De bouw van het nieuwe OC werd echter een paar keer uitgesteld. “Dat klopt”, zei schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA) eerder in deze krant. “Omwille van de onverwachte omstandigheden, namelijk de ongeziene prijsstijgingen, waren we genoodzaakt het dossier opnieuw te bekijken.”

Flink tekort

Eind oktober schreef de jeugdbeweging nog een open brief om de situatie opnieuw aan te kaarten. De KSA wou een verzoekschrift neerleggen met de vraag het nodige geld te voorzien om het project op korte termijn uit te voeren. Omdat er slechts 288 van de 300 nodige handtekeningen geldig waren, werd de vraag niet op de agenda geplaatst. Het OC Dikkebus kwam – zoals schepen Soenen eerder had gezegd – echter wel aan bod. Het stadsbestuur schrijft nu 2,46 miljoen euro in voor het nieuwe ontmoetingscentrum, waarvan 27.000 euro aan subsidies voor onder meer isolatie.

Meteen stelde oppositieraadslid Miguel Gheysens (CD&V) de vraag of dat wel voldoende is. “In totaal is dat maar 350.000 euro hoger dan bij een vorige aanpassing van het meerjarenplan. We weten allemaal dat bouwen op dit niveau minstens 30 procent duurder is geworden en we komen dan soms nog flink tekort. De vraag is wat hier verwezenlijkt zal worden van de oorspronkelijke plannen”, aldus het raadslid.

Een lokaal minder

“Het OC van Dikkebus wordt door iedereen aangehaald als een van de belangrijkste investeringsdossiers die al een tijdje op de planning staan”, weet schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA). “Dit bestuur pakte het dossier vast en met alle elementen die voorzien waren, is keihard doorgewerkt. Het was echter niet simpel. Met dit meerjarenplan tonen we dat we er echt voluit willen voor gaan. We zaten ondertussen samen met de architect en die legde een alternatief plan voor. In vergelijking met het originele plan verandert er niets voor de verenigingen en voor de KSA. Enkel voor de staddienstverlening zal er een lokaal minder worden gebouwd. We zullen nu zo vlug als mogelijk communiceren met de verenigingen en de bevolking over de aanpassing om daarna te kunnen beginnen met de werken.”

Bij de KSA heerst er wel tevredenheid dat er nu schot in de zaak komt. “Het is nu afwachten, maar ondertussen kregen we halfweg september twee containers, die we sowieso zouden krijgen tijdens de verbouwingen”, zegt Laura Casier. “In de ene container zit al het gerief voor onze halloweentocht en in de andere al de spullen uit de keuken. Die stonden nog in het ons ‘groot’ gebouw, maar dat moest worden leeggemaakt. Omdat er geen stroom voorzien is in de containers, gebruiken we ze enkel als opslag. We mogen echter elke zaterdag de leskeuken en het lokaaltje van de academie gebruiken en, wanneer vrij, het OC. Daarnaast hebben we de hangar, die we zouden gebruiken als opslagplaats tijdens de verbouwingen, ook al ter beschikking en kunnen we, als het nodig zou zijn, daar binnen.”

