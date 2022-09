Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) niet meteen voorstander lokaal project statiegeld PMD: “Federale overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen”

De Ieperse gemeenteraadsleden Jan Laurens (CD&V) pleitte op de gemeenteraad al meer dan een keer voor een statiegeldalliantie, waarbij lokale overheden zich verenigingen in de strijd tegen het probleem. Ook Groen Ieper is niet ongevoelig voor de problematiek en vroeg het stadsbestuur op de laatste gemeenteraad een voorbeeld te nemen aan Bredene, waar onlangs een proefproject met statiegeld is afgelopen. “In 3 strandbars betaalde je de voorbije maand 20 cent extra op blikjes en plastic flesjes”, verduidelijkt raadslid Sam Vancayseele. “Het proefproject blijkt een succes en Bredene hoopt nu dat anderen snel hun voorbeeld volgen.”

Blijven druk zetten

Schepen Valentijn Despeghel (Vooruit) is statiegeld voor PMD niet ongenegen, maar denkt dat een systeem op nationaal niveau moet worden uitgewerkt. “Het proefproject van Bredene is een mooi signaal om de statiegelddiscussie warm te houden, maar is ook niet meer dan dat”, aldus de schepen. “Een paar jaar geleden probeerde Antwerpen het proefproject ‘Propere buurt, schoon verdiend’. Wegens gebrek aan supermarkten die wilden participeren moest het project worden afgeblazen. Supermarkten zijn wegens hoge investeringskosten en personeelsinzet geen voorstander van statiegeld. Het advies van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) komt statiegeld er best op nationaal niveau. De teneur is duidelijk. Een lokaal proefproject opzetten is in praktijk niet haalbaar voor een intercommunale of stad. We moeten dus blijven druk zetten om statiegeld op nationaal niveau uit te werken.”