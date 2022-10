Schepen Soenen schenkt certificaat eremedaille van Poolse generaal Strzelczyk aan diens kleinzoon

De Poolse generaal Conrad Strzelczyk (1895-1961) organiseerde, samen met de Britse Special Operation Service, in heel Europa het verzet tegen de nazi’s. Hij slaagde er steeds opnieuw in om uit de handen van de Duitsers te blijven en kreeg daarvoor de bijnaam ‘Sphinx’. De organisatie Imosphinx Academy, ooit gesticht door de generaal, zet oud-strijders en verzetshelden in de bloemetjes. De vereniging brengt jaarlijks hulde aan hun stichter aan het monumentje langs de Wervikstraat in Zillebeke. Iepers schepen Dimitry Soenen maakte van de gelegenheid gebruik om Max Strzelczyck een stuk uit zijn verzameling te schenken.

Onschatbare diensten

Het gaat om een certificaat met daarop de tekst: “Een eremedaille toegekend aan Generaal Conrad Strzelczyk, een beslissing van het schepencollege, als blijk van erkentelijkheid voor de onschatbare diensten die hij aan de stad en haar bevolking bewezen heeft als officier van de Poolse strijdkrachten.”

“Ik vertelde onlangs aan collega Ives Goudeseune dat ik het certificaat in mijn bezig had. Ives zei dat er opnieuw hulde werd gebracht aan de generaal in aanwezigheid van diens kleinzoon. Het leek me wel fijn om het certificaat aan hem te geven.”

Regina

Schepen Soenen kreeg het certificaat onlangs van een ander verzamelaar, Filip Denoyelle die het op zijn beurt had gekregen van Roger De Smul. “Zijn ouders hielden ooit het Reginahotel in Ieper open waar tijdens de oorlog piloten werd verstopt voor de Duitsers. Ik vermoed dat het certificaat daar is achtergebleven om een of andere reden.” Kleinzoon Max was in ieder geval opgetogen dat het document terug in het bezit van de familie is.

Volledig scherm Hulde aan generaal Strzelczyck. © Henk Deleu

