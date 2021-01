Rothschildgirafje geboren in Bellewaerde: “We hebben haar Kamala genoemd, naar de nieuwe vice-president van de VS.”

Dranouter/Ieper Pas midden maart beslissing over zomerfesti­vals: “We werken verschil­len­de pistes uit, maar het is afwachten om knopen door te hakken”

20 januari Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) neemt pas in maart een beslissing over de zomerfestivals. Zowel voor Festival Dranouter als voor Ieperfest is het dus nog afwachten welke vorm de muziekevenementen zullen aannemen. Een ding is zeker: de goesting om deze zomer iets te organiseren, is zowel in Dranouter als in Ieper heel groot. “Maar we moeten realistisch zijn: het wordt wellicht nog geen gewone zomer.”