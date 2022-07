Rommelmarkt op Colaertplein op 21 juli

Het is alweer de 14e editie van JO’s rommelmarkt in Ieper. Kom snuisteren tussen de vele tweedehands spullen of maak iemand anders blij met wat je zelf niet meer gebruikt. De verkoop van nieuwe zaken, eetwaren en dranken is verboden zonder toelating van organisatie. Deze rommelmarkt is mogelijk gemaakt door vzw Ros Belgium vzw ism. café The Corner. Kom naar het Colaertplein in Ieper op donderdag 21 juli van 6 tot 18 uur.