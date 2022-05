Roemeense koperdieven voor rechter: “We kregen de toestemming om afval mee te nemen”

De Roemenen probeerden in april hun slag te slaan in het bedrijf gespecialiseerd in koeltechnieken. De zaakvoerder greep echter in en belde de politie. De daders probeerden koperdraad uit de afvalcontainer mee te pikken. Op camerabeelden is te zien hoe ze de goederen teruggooien na te zijn betrapt. De politie vond ook 5 obussen in de wagen van het koppel en in de zakken van een van de kinderen stak 315 euro, geld waarvan het openbaar ministerie denkt dat het opbrengst is van gesloten koper. De procureur vordert voor beide verdachten een celstraf van 6 maanden. Enkel Z.I., de mannelijke helft van het koppel, daagde op in het beklaagdenbankje. Zijn vrouw was terug naar Roemenië en liet verstek optekenen. De man ontkende dat hij een diefstal pleegde. “Van een werknemer kreeg ik de toestemming om het koperafval mee te nemen. Toen de baas kwam, belde die echter de politie.” Zaak in voortzetting op 20 juni.