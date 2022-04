Rode Kruis verkoopt na 2 jaar corona opnieuw stickers op de kruispunten: “Opbrengst kan dienen voor een nieuw lokaal”

Op de sticker van het Rode Kruis prijkt dit jaar naar aanleiding van het 30-jaar bestaan van Disneyland Paris het figuurtje Minnie Mouse. De opbrengsten van de stickeractie gaan integraal naar de lokale Rode Kruisafdelingen.De stickeractie loopt tot donderdag 5 mei. De prijs voor de sticker blijft ongewijzigd op 5 euro. Na 2 jaar corona wordt in heel Vlaanderen de sticker opnieuw verkocht op de kruispunten. Daarnaast zal hij te verkrijgen zijn bij lokale handelaars, op de parkings van shoppingcentra, warenhuizen, aan de snelbalie van AC Auris en online via www.koopdesticker.be. “In 2019 bracht de stickeractie meer dan 3 miljoen euro op”, zegt Ines Monteyne van het Rode Kruis Ieper. “We hopen opnieuw aan te knopen bij dat resultaat.” Met de opbrengst investeren de vrijwilligers in ambulances, interventiekledij, materiaal voor opleidingen en materiaal voor eerstehulpposten. “Momenteel zijn we op zoek naar een nieuw lokaal, dus het geld van dit jaar zal zeker van pas komen”, aldus nog Ines Monteyne.