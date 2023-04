Riooldeksels en wc-brillen vliegen omhoog in Boezinge door ontploft rioolafdichtingskussen

Werkstraf voor twintiger voor drugsbezit en weerspan­nig­heid tegen agenten: “Moest ik slaag krijgen voor 2 gram cannabis?”

Een 25-jarige jongeman uit Wervik moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 70 uren uitvoeren en een boete van 400 euro betalen nadat hij bij zijn arrestatie in Ieper nogal fel tekeer ging tegen de agenten. “Ik was kalm, tot de agenten me met mijn hoofd tegen de muur gooiden.”