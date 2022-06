Rioleringswerken in de Bukkersstraat

Ieper/Parijs Ooit uit Ieper wegge­vlucht voor de Duitsers, nu is oud-hoofdredac­teur Magnum Jimmy Fox overleden: “30 jaar lang bepaalde hij welke foto’s internatio­na­le faam vergaarden”

In Parijs is afgelopen zaterdag op 87-jarige leeftijd de in Ieper geboren Jimmy Fox overleden. Jimmy, die een Britse vader en Vlaamse moeder had, ontvluchtte als vijfjarige jongen de Kattenstad toen WO II uitbrak. Hij werd fotograaf en schopte het zelfs tot hoofdredacteur van fotoagentschap Magnum. “Hij bleef met veel plezier naar Ieper komen, waarbij hij steevast enkele woordjes in ons dialect sprak.”

20 juni