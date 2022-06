Rioleringswerken Cartonstraat

Lo-Reninge Geniet op terrasje van nieuwe fietshoeve in West­hoek-dorp Noordscho­te: “Als je tweewieler een herstel­ling nodig heeft, help ik graag”

De Westhoek is dé geknipte regio voor een fiets- of wandeltocht. Eén van de verborgen parels is het kleine Noordschote bij Lo-Reninge. In dat dorpje openen Eveline Verheye (43) en Andy Vanhoutte (47) uit Diksmuide binnenkort hun Poesele Fietshoeve. Slurpen van een koffietje of genieten van een plankje streeklekkers terwijl Andy aan de fiets sleutelt. Handig toch? En het koppel heeft nog meer avontuurlijke plannen.

21 juni