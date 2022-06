Rik ontmoet de groten der aarde… of toch niet?

Rik is leerkracht plastische opvoeding en expressie aan Immaculata in Ieper en daarnaast in bijberoep grafisch vormgever en illustrator. “Elk jaar moeten de leerlingen voor het vak expressie een toneelstukje maken rond een bepaald thema. Dit jaar was het thema ‘de kelders van Hollywood’. Als leraar plastische opvoeding sluit ik bij die oefening aan. Ik vond het een fijn idee om aan digitale fotobewerking te doen en ik gaf hen de opdracht zichzelf bij een bekend persoon te plaatsen. Zelf maakte ik een paar voorbeelden om te tonen wat er mogelijk is. Gaandeweg vond ik het eigenlijk wel leuk om te doen en van het een kwam het ander.”

Volledig scherm Rik Verdru ontmoet de groten der aarde. © Rik Verdru

‘My celeb friends and me’

De leerkracht bleef verder zoeken naar mooie beelden om die te bewerken. “Het is mijn creatief ei dat ik kwijt moet”, lacht Rik, die ondertussen al aan zijn 40ste ‘ontmoeting’ zit. Zijn project gaf hij de naam ‘My celeb friends and me’. Sommige van zijn gasten zijn zelfs al gestorven, zoals Picasso. “Ik schreef ooit het boek ‘Pilasso en de kunstplaneet’ en ik vond het tof om de schilder dat boek cadeau te doen. Ook leuk is de klap die ik kreeg van acteur Will Smith tijdens de Oscars. Ik plaats alles een beetje in een context of steek grapjes in de foto. Zo zie je een aureooltje boven mijn hoofd bij mijn ontmoeting met de paus als je goed kijkt.”

Tot zijn verbazing kreeg Rik plots een telefoontje van het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’, dat een stukje uitzond van de kunstenaar en zijn werk. “Dat vond ik wel mooi. Ik zie dat toch als een blijk van waardering voor mijn werk.”

Volledig scherm Rik Verdru schonk zijn boek Pilasso aan de echte Picasso. © Rik Verdru

Vader

“Mooi is dat niet iedereen in de gaten heeft dat het geen echte ontmoetingen zijn. Zo vond mijn al wat oudere vader het niet gepast dat ik op Facebook verscheen met een andere vrouw - Angelina Jolie - naast mij. Het hoogtepunt zou natuurlijk zijn als een van die beroemdheden mijn foto zou te zien krijgen en daarop reageert, maar tot nu toe is dat het geval nog niet geweest.”

Je kunt het werk van Rik volgen op zijn Facebookpagina.

