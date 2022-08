Riane brengt met ‘Kleine blik op grote wereld’ een tweede dichtbundel uit: “Als ik niet schrijf, denk ik te veel”

“Ik voel mijn geen dichter. Een dichter schrijft gedichten. Ik schrijf omdat ik iets wil zeggen over iets.” Riane Malfait uit Ieper maakt al schrijvend haar hoofd leeg van de vele gedachten die er in rondspoken. Dat resulteert nu in een tweede dichtbundel met als titel ‘Kleine blik op grote wereld’. In het werk komen thema’s aan bod die het voorbije jaar het nieuws domineerden.

“Het was eigenlijk nooit mijn bedoeling iets met mijn schrijfsels te doen, maar sinds mijn puberteit pen ik af en toe wel iets neer”, zegt Riane Malfait (64). “Ik kan schrijven en vooral als ik weet wat ik wil schrijven, dan komen de woorden vlot. Geef me echter geen opdracht, want dan lukt het niet. Dan vind ik mijn woorden niet. Mijn schrijfwerk beperkte zich lange tijd tot mijn vakgebied als therapeute. Als ik in de miserie zit of er gebeurt iets, dan plaatste ik wel eens een zin op papier. Ik deed daar echter niets mee. Het belandde in de vuilnisbak of wellicht vinden mijn kinderen later wel iets in een schuif.”

Universeler

Er kwam verandering in toen Riane kreeg te maken met een burn-out. “Ik was gecrasht op mijn werk en kon een paar maanden niets meer doen. Mijn hoofd was een en al…… tekst. Vragen en antwoorden…. Ik moest stoppen met denken.” Schrijven bracht soelaas. De Ieperse maakte op haar computer het mapje ‘herstellend schrijven’ aan en in plaats van te denken begon ze te schrijven. En hoe. Ze tikte pagina’s vol. Daarna schrapte ze heel wat. “Ik wou wat ik voelde in zo weinig mogelijk woorden weergeven. En zo maakte ik mijn hoofd leeg. De teksten werden korter en korter en voor ik het wist waren het gedichten.” Haar werk resulteerde in een eerste dichtbundel ‘Graveyards en andere verliezen’.

“Mensen die mij kenden herkenden mijn verhaal. Het gaat over verliezen, niet alleen van mijn werk, maar ook andere zaken. Het was echter fijn te horen dat andere lezers zich ermee konden identificeren. Het gaf mij het gevoel dat ik het persoonlijke had overstegen en er iets universeler had van gemaakt.”

Nieuws

Riane wist niet onmiddellijk of er meer zou komen. “Ik voel mij totaal geen dichter. Een dichter schrijft gedichten. Ik schrijf iets neer omdat ik iets wil zeggen. Toevallig gebeurt dat in dichtvorm, de vorm die mij het beste past. Ik kan nooit zomaar beginnen schrijven om een leuke dichtbundel te maken.”

Het werd echter herfst en vroeger donker en er gebeurde van alles in de wereld. “Voor ik het goed en wel besefte zat ik opnieuw aan mijn schrijftafel. Ik was opnieuw gedichten aan het maken geïnspireerd op het nieuws. Ik kijk daar soms oppervlakkig naar, anders kan ik de wereld niet aan. Toen ik had beslist opnieuw te schrijven, dook ik er diep in. Omdat ik het van mij kon afschrijven, bleef het niet in mijn hoofd dolen.”

Oorlog

Elke gedicht in de nieuwe bundel ‘Kleine blik op grote wereld’ is geïnspireerd op iets dat in de wereld gebeurt. “Ik ging naar de klimaatmars en maakte daar een gedicht over. Over een oude man die ik er opmerkte. Ik zag hem daar wat verloren staan met zijn pamfletje in zijn handen, maar toch zo geactiveerd. Die mens moest daar zijn. Het beeld van die man raakte me zo dat er iets over schreef.”

Andere onderwerpen in de nieuwe bundel zijn bijvoorbeeld de droogte en de grote overstromingen die vorig jaar plaatsvonden. “Ook komt de oorlog aan bod. Soms denk ik de enige Ieperling te zijn die na zoveel jaar nog altijd met het onderwerp ben begaan. Buitenstaanders beseffen niet wat de Eerste Wereldoorlog doet met een Ieperling, om hier te wonen en er altijd mee geconfronteerd te worden: oorlog, vrede, herdenkingen en dan al die begraafplaatsen. Volgens mij weten veel mensen niet hoe dat hen in hun denken en zijn beïnvloedt.”

Tekeningen

“Ik kwam vorige week wakker met alweer een titel: ‘Domheid aan de macht. Zeer korte verhalen.’ Misschien wil wel eens kortverhalen schrijven en dan is dat toch al een mooie titel, niet?” Het dichtbundel ‘Kleine blik op grote wereld’ is verdeeld in vijf thema’s. Bij elk thema staat een tekening van de Nederlandse Jet Rotmans. De bundel is te koop in de Standaard Boekhandel van Ieper en Poperinge of bij de auteur thuis, Meenseweg 86 (057/21.50.29). Wie de bundel thuis wil ontvangen stort 17 euro (5 euro verzendingskosten) op rekeningnummer BE92 7480 1288 3323 van La Clef Brut.

