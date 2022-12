RESTOTIP. Restaurant De Voerman in Ieper: côte à l’os, entrecôte en gamba’s op de grill

TV ‘Gossip Girl’ bezorgde de originele cast een rijke carrière: hoe gaat het nog met hen?

Het geluk van rasechte ‘Gossip Girl’-fans kan niet op sinds dé Georgina Sparks haar opwachting maakt in het tweede seizoen van de reboot, die verschijnt 2 december op Streamz. Actrice Michelle Trachtenberg (37) kruipt dus opnieuw in de huid van haar personage uit 2007. Maar hoe gaat nog het met de rest van de originele cast? De ene bombardeerde tot een superster, de andere ging failliet of kwam in het oog van de storm te staan sinds de #MeToo-beweging.

