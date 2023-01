RESTOTIP. Restaurant Bacon in Ieper, een combinatie van (h)eerlijke gerechten, biowijnen en een grote gastvrijheid

IeperTwintig maanden na de opening en dan nog eens in volle coronacrisis al meteen 12 op 20 scoren in de Gault&Millau. Niet slecht voor een kok die de stiel aan zichzelf leerde en een slager die nog eens iets anders wou doen in zijn leven. Virginie Gelaude en Pascal Vasseur tilden hun zaak vorig jaar zelfs nog tot een 13 op 20 in de culinaire gids. Het is dan ook een beetje schandalig dat restaurant Bacon tot nu nog niet werd opgenomen in deze rubriek. Afgelopen weekend gingen we langs. We vielen van de ene verbazing in de andere.