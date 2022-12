Restaurant Milano op Grote Markt breidt fors uit: “Veel aangenamer voor onze klanten”

Hoewel van Turkse origine opende Nevzat Ciftci in 2019 het Italiaanse restaurant Milano op de Grote Markt in Ieper. Daarvoor baatte de man een frituur-snack uit in Le Bizet. In Ieper startte hij aanvankelijk in de Boterstraat, verhuisde daarna naar de D’Hondstraat om uiteindelijk op de Grote Markt te belanden. “In het restaurant waren er zo’n 50 plaatsen, maar ik kreeg de kans om uit te breiden met het pand naast ons restaurant, iets wat ik niet kon laten liggen”, aldus de zaakvoerder. “Je kan via een doorgang in de muur vlot van het ene deel naar het andere deel gaan. Voor de klanten wordt het een stuk aangenamer zitten bij grote drukte.”