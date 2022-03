Restaurant Captain Cook sluit coronaperiode af met een knaller: “Een groep van 210 scholieren in één keer bedienen is nooit gezien bij ons”

“Wij ontvangen vanavond 210 gasten van een school uit Brussel. Die jongeren komen om 17.30 uur en tegen 19.30 uur moeten ze allemaal aan de Menenpoort staan. Voor ons de grootste uitdaging ooit. De gasten konden op voorhand kiezen uit 3 menu’s, zodat we maximum konden voorbereiden”, zegt Güler Yeral (41) die samen met haar man Mohamed Hamza (49) het restaurant nu al 8 jaar uitbaat. Zij heeft Turkse roots, hij Egyptische roots. “Ik ben wel geboren en getogen in Nederland, woonde een tijdje in Antwerpen met mijn man en we zakten dan samen af naar West-Vlaanderen.”

Ieren

“Iedereen is hier welkom, maar we werken met heel wat touroperators en ontvangen heel vaak groepen uit Nederland en Engeland. Vorig week hadden we nog een Ierse groep van 40 mensen. Alles lag lang stil door de pandemie, maar het komt langzaam opnieuw op gang. Voor deze grote groep hebben we zelfs een paar tenten buiten moeten plaatsen, met goedkeuring van het stadsbestuur uiteraard. Maar we zien het zitten en vliegen erin.”