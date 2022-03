Restanten van middeleeuwse havenkraan ontdekt in Ieper: “Ooit gebruikt om goederen uit boten te lossen aan kade op marktplein”

IeperOnder meer dankzij een historische wandkaart uit 1500 was al bekend dat er in de middeleeuwen aan het Vandenpeereboomplein een houten havenkraan in gebruik was. Bij opgravingen werden hiervan restanten aangetroffen. Ook een deel van de middeleeuwse kademuur kwam aan de oppervlakte. “De stad onderzoekt de mogelijkheid om de vondsten een permanent plaatsje te geven.”

Op de Leet in Ieper zijn de grote rioleringswerken nu al even bezig. In het kader daarvan gebeurde al heel wat archeologisch onderzoek, waarbij onder meer een groot aantal skeletten werd aangetroffen. Archeologen van BAAC, een studiebureau voor archeologie en bouwhistorie, vonden nu een deel van een kademuur en resten van de middeleeuwse havenkraan.

Meerpalen

“De archeologische opgravingen in het centrum gingen vorige week een nieuwe fase in”, zegt Jan Decorte, archeoloog bij CO7. “Het onderzoek verschoof naar de zone tussen de Korte Meersstraat en de Elverdingestraat, waar binnenkort rioleringen worden aangelegd in opdracht van Aquafin.” Op de plaats kwam een brede muur aan de oppervlakte. “Het gaat om de kademuur van de rivier Ieperlee, die in de middeleeuwen een breedte moet gehad hebben van zo’n 15 meter. Aan de waterzijde was de muur volledig bezet met natuursteen. Om te zorgen dat de boten niet tegen de kademuur zouden opbotsen, werden zware houten ‘meerpalen’ ingeheid. Deze palen lijken allemaal bewaard te zijn, wat vrij uniek is. In de komende week wordt de rest van de muur verder blootgelegd en in 3D opgemeten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Detail uit de wandkaart van Thévelin-Destrée met centraal het Vandenpeereboomplein met de Ieperlee en een havenkraan. Rechts een replica van een soortgelijke kraan. © Musea Ieper/Wikipedia

De archeologen onderzoeken ook de opvulling van de Ieperlee. “Die blijkt in één keer te zijn gebeurd in het midden van de 17de eeuw”, verduidelijkt de archeoloog. “Een munt die werd gevonden dateert uit 1650. Deze opvulling van het brede deel gebeurde wanneer geen bootverkeer meer in de binnenstad mogelijk was na de aanleg van de Neerstad en de kaai in het noorden van de stad, waar een nieuwe ‘haven’ werd ingericht. Daarna werd de Ieperlee overwelfd. De houten beschoeiing voor de bouw van deze overwelving werd ook teruggevonden.”

Sanderus

Om de goederen uit de boten te lossen aan de kade op het marktplein, stond in het noorden van het plein een middeleeuwse houten havenkraan. “Deze kraan komt al voor op de voorstelling van de stad Ieper tijdens het beleg van Ieper in 1383. Een laatste keer is ze te zien op de kaart van Sanderus omstreeks 1640. Tijdens de opgraving zijn de funderingen van deze kraan blootgelegd, wat ons een inkijk geeft in de middeleeuwse handelsactiviteiten. Met wat verbeelding kan je je zo de bedrijvigheid bij het laden of lossen van boten in een middeleeuwse grootstad voorstellen. Dankzij het onderzoek op de jaarringen van de houten palen en planken denken we de bouw van deze havenkraan te kunnen achterhalen. In Brugge is vandaag nog een replica van een soortgelijke kraan terug te vinden aan de Dampoort”, aldus nog Jan Decorte.

Op vrijdag 25 maart om 16 uur en 17.30 uur kunnen geïnteresseerden op de site de resultaten van de opgraving bekijken. Er worden twee korte rondleidingen voorzien door CO7. Plaats van afspraak: Sint-Maartensplein aan de Donkerpoort.

Volledig scherm De plaats van opgraving met de verschillende sporen. © CO7

Volledig scherm De plaats waar de kraan stond. © CO7