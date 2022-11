Regisseur Jan Verheyen te gast in Ieper: “Een wandelende encyclopedie als het op film aankomt”

“Jan Verheyen is een Belgisch film- en televisieregisseur, presentator en mediafiguur die onder meer bekend is van zijn films ‘Alles moet weg’, de ‘Team Spirit’-reeks, ‘Vermist’ en ‘Dossier K’”, aldus Grégory Lewyllie, voorzitter Davidfonds Ieper. “Verheyen is een wandelende encyclopedie als het op film aankomt. Op een hoogst originele manier, humoristisch en bevlogen, vertelt hij de boeiendste verhalen over de meest legendarische kaskrakers en de meest magistrale flops.” De voorstelling vindt plaats in het cultureel centrum Het Perron in Ieper op dinsdag 6 december om 20 uur. Leden van het Davidsfonds betalen 13 euro, niet-leden 20 euro. Vooraf inschrijven kan via: bit.ly/JanVerheyen of telefonisch: 0467/ 01.91.20.