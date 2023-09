Infoavon­den rond groenaan­plant in jouw tuin: “Steek zelf de handen uit de mouwen en maak onze stad groener”

In september worden er in Ieper twee infoavonden georganiseerd rond het aanplanten van groen. Op donderdag 14 september leer je hoe een bos aan te planten en op 20 september is er een infosessie over aanplantingen in jouw tuin. “We willen onze inwoners stimuleren om zelf groen aan te planten”, aldus schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).