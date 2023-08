IN BEELD. Ondanks kwakkel­weer toch een massa volk op Heksen­stoet: “Wie heeft er graag nog een wratje?”

Feest in Beselare vandaag, want daar trok de folkloristische Heksenstoet weer door de straten. Ondanks het kwakkelweer tekende daar veel volk present. Na vier edities was het voor regisseur Jo Lottegier zijn laatste Heksenstoet. Voorzitter Lieven Dejonkheere van de harmonie Sint-Cecilia Zonnebeke wordt zijn opvolger. “Tijd voor nieuwe ideeën.”