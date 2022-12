Redderscursus Poperinge en Ieper: “Nieuwe redders zijn heel moeilijk te vinden”

Ieper Nu ook over de middag betalen om te parkeren op Ieperse Grote Markt: “Hopelijk spelen we geen klanten kwijt”

Vanaf 1 januari moeten mensen die hun wagen op de Ieperse Markt parkeren ook over de middag een parkeerticket betalen, iets wat tot nu niet het geval is. Het stadsbestuur zegt dat in te voeren om verwarring te voorkomen, maar de oppositie spreekt van een pestbelasting. “Is dit nu echt nodig?”, vraagt restaurantuitbater Mathijs Schoonaert zich af.

7 december