RECONSTRUCTIE. Patrick Lagrou (61): elektricien, kippenkweker en destijds grootste cannabisboer van ons land die opnieuw voor de rechter moet komen

Zandvoorde/IeperJarenlang stapelde hij de veroordelingen op, maar de binnenmuren van de gevangenis zag hij nooit. Tot er halfweg 2009 in zijn landbouwbedrijf in Zandvoorde (Zonnebeke) een cannabisplantage met bijna 40.000 plantjes werd ontdekt, toen de grootste in Europa. Het duurde evenwel nog tot eind 2014 vooraleer Patrick Lagrou (61) in Thailand opgepakt kon worden en aan het uitzitten van de vele gevangenisstraffen die hij ondertussen had opgelopen, kon beginnen. Sinds begin vorig jaar is hij opnieuw op vrije voeten. Twaalf jaar na de ontdekking van de megaplantage kwam hij deze week opnieuw ter sprake, omdat het Hof van Cassatie besliste dat het cannabisproces opnieuw moet worden gedaan… Een reconstructie van de val van Patrick Lagrou.