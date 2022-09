Rappende priester Matthias Noë (33) ruilt Izegem in voor Ieper

IzegemGods wegen zijn ondoorgrondelijk en straks leiden die voor Matthias Noë naar een nieuwe parochie in Ieper. De uit Damme afkomstige rappende priester woonde en werkte zeven jaar lang in Izegem, maar vergaarde al gauw bekendheid ver buiten de gemeentegrenzen. Ook in Ieper wil hij op hetzelfde elan verder gaan, maar niet voor hij nog eens terugblikt op zijn tijd in onze regio.

De komst van Matthias naar Izegem in 2015 was op zich al nieuws, omdat hij toen als 25-jarige één van de jongste priesters van ons land was. Eerst ging hij aan de slag in de Sint-Jansparochie in Emelgem. Later kreeg hij een vaste stek op de Bosmolens, maar binnen de parochiale eenheid verzorgde hij de misvieringen in heel wat verschillende kerken. Het was niet zozeer zijn jeugdigheid of het feit dat hij de mis al eens graag op sneakers voordraagt die hem nationale bekendheid bezorgde, wel zijn passie voor rapmuziek. Zo maakte hij rond Kerstmis of Pasen al rapsongs met bijhorende clip, maar ook over andere zaken, zoals recent nog een lofzang over Damme, de stad waar hij opgroeide. Naast rap viel Noë ook op andere vlakken op, zoals door in volle coronaperiode de misvieringen te livestreamen.

Les in het middelbaar

De priester maakte het nieuws over zijn vertrek zelf bekend op sociale media en tijdens de weekendvieringen. “Op 15 november start een nieuw hoofdstuk in mijn priesterleven en ga ik aan de slag als medepastoor in de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede regio Ieper”, reageert Matthias. “Ik heb me altijd goed gevoeld in Izegem en hoewel ik de stad en de mensen hier enorm zal missen zal mijn nieuwe zending in Ieper ergens ook praktisch zijn. Ik geef er nu al alle dagen godsdienstles in het Lyceum, dus is het wel handig dat ik er straks ook ga wonen. In het begin zal ik nog even moeten heen en weer pendelen, want mijn voorganger blijft nog even in de pastorie wonen.”

Noë blikt met warme gevoelens terug op zijn verblijf in Izegem. “Ik heb hier bijna acht jaar verbleven en die tijd is voorbij gevlogen. Ik heb hier veel bijgeleerd en ook veel dingen kunnen proberen. Zo ben ik enorm trots op de kerstrap die ik samen met de lokale jongeren heb gemaakt. Dat is wat toevallig, maar met veel enthousiasme ontstaan en het resultaat is beter dan verhoopt. In het begin had ik nog de droom weer jongeren naar de kerk te halen, maar de veranderende tijden hou je niet tegen. Net daarom ben ik wel blij dat ik in de jongerenpastorale wel met de jeugd kon samenwerken. Of ik in Ieper het rappen verder zal zetten? Er zit alvast een nieuwe song in de pijplijn, met de intentie om jaarlijks met iets nieuws op de proppen te komen, dus er zal zeker nog nieuw werk volgen.”

Weemoed

Maar eerst dus het afscheid van Izegem halfweg november. “Van mijn laatste viering in Izegem wil ik nog iets moois maken. Afscheid nemen is nooit fijn en mijn nostalgische zelf kennende zal ik ongetwijfeld nog vaak met een tikkeltje weemoed terugdenken aan de vele mooie momenten en deugddoende ontmoetingen die ik in Izegem en omstreken mocht beleven. Tegelijk neem ik vol enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan en kijk ik ook uit naar alle nieuwe ervaringen en ontmoetingen die in Ieper en omstreken nog op mij wachten. Ik doe alvast mijn best , Goed doet hopelijk zoals steeds wel de rest.”

