Quizploeg Zooi van Faraday duikt top 100 van de Vlaamse Quiz Ranking binnen: “Nu gaan we voor de tweede ster”

De Ieper-Poperingse quizploeg ‘Zooi van Faraday’ stijgt naar plaats 91 in de Vlaamse Quiz Ranking (VQR) en komt zo voor de eerste keer in hun bestaan de top 100 van Vlaanderen binnen. Geen enkele andere ploeg uit de regio deed hen dat voor. “Een quiz duurt ongeveer een viertal uur en dan zijn stress en vermoeidheid de grote valkuilen die zorgen dat je op het einde vaak punten laat liggen.”

Zooi van Faraday werd opgericht in 2016 door David Berquin, Jan De Groote, Sofie Laheye en Dominik Vandendriessche. “Het viertal na al even deel aan quizzen, maar bij verschillende ploegen uit Ieper en Poperinge”, zegt Diederik Vandenbilcke, die ondertussen ook lid is geworden van de quizploeg. “Het oorspronkelijke doel van het team was een competitieploeg oprichten met mensen uit Ieper en Poperinge die mee kon draaien in de top 200 van de VQR.”

Rekrutering

De VQR is een poging om de relatieve sterkte van Vlaamse quizploegen in te schatten aan de hand van bepaalde quizuitslagen. “Net zoals bij de Michelingids krijgt een ploeg uit de top 200 een ster achter zijn naam. Die ster was het doel”, aldus Diederik. “Via de quizvereniging ‘Kwistetweh’ namen de vier spelers contact met andere lokale quizzers. De vereniging, die nog altijd op de derde vrijdag van de maand een zeer toegankelijke quiz organiseert in clublokaal Het Romanhof, was een ideale manier om te zorgen voor rekrutering van nieuwe, beloftevolle spelers. Zo kreeg Zooi van Faraday een brede basis waaruit spelers groeiden die mee konden draaien in het competitiecircuit. De focus bleef de hele tijd om die ster te behalen.”

Superspannend

“Competitiequizzen is een van de weinige ploegdenksporten die er bestaan”, verduidelijkt Diederik Vandenbilcke. “Je moet goed op elkaar ingespeeld zijn en vertrouwen op elkaars kennis, maar evengoed elkaar in vraag durven stellen om tot een goed antwoord te komen. Communicatie en het opstellen van een evenwichtig team zijn cruciaal om goed te scoren. Je zal niet ver geraken als je ploeg bestaat uit vier specialisten in geschiedenis. Een quiz duurt ongeveer een viertal uur en dan zijn stress en vermoeidheid de grote valkuilen die zorgen dat je op het einde van een quiz vaak punten laat liggen. Tijdens de competitie is het eindresultaat van een quiz niet van groot belang. Belangrijker is hoeveel ploegen uit de top 200 aanwezig zijn en dan vooral welke positie je op het einde van een quiz inneemt. Hoe hoger je eindigt in een sterk bezette quiz, hoe meer punten je krijgt die meetellen voor de ranking. Daarnaast zijn er nog extra punten te verdienen door ploegen uit die top 200 achter je te laten. Zo wordt een quiz met veel concurrenten al snel superspannend.”

Top 85

“Zooi van Faraday draagt nu al een paar jaar een ster achter zijn naam en nu de top 100 bereikt is, kijken we terug vooruit naar het volgende doel: het halen van een tweede ster. Daarvoor moet je in de top 85 van Vlaanderen geraken voor 1 augustus van het jaar. Dan start het nieuwe seizoen. Dat is het moment dat de sterren toegekend worden”, aldus nog de Ieperse quizzer.

Heb je zin om eens te quizzen op beginnersniveau tijdens de maandelijkse quiz in Het Romanhof? Neem gerust contact op met de Zooi van Faraday via dominik.vandendriessche@telenet.be of op 0477/52.21.53.

