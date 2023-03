Provincie organiseert een laatste keer ‘Laat het zoemen met bloemen’: “Bestel of haal je zakje bloemzaad op”

“Onze missie is mensen bewust maken van de problemen met onze bijen én hen bewust maken dat ze ook zélf een deel van de oplossing kunnen zijn”, klinkt het bij de provincie. “Dat kan je echter niet eeuwig blijven doen en daarom is deze 13de editie meteen ook de laatste ‘laat het zoemen met bloemen’. We hopen dat iedereen het in de toekomst ook zonder deze actie nog laten zoemen met bloemen. We blijven daar in ieder geval toe oproepen en blijven handvaten reiken om in het ruime aanbod die zaadjes te vinden die het verschil kunnen maken.”