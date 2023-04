Protest tegen fusieplannen KVK Westhoek en Sassport Boezinge, supporters hebben heimwee naar periode KVK Ieper

Poperinge plant maatrege­len om geweld op fuiven in te dijken: “Iedereen moet op een veilige manier kunnen uitgaan”

“We willen op korte termijn maatregelen nemen om dit probleem aan te pakken, maar het is geen eenvoudige oefening”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) op de laatste Poperingse gemeenteraad over het geweld op de fuiven in de stad. Eerder trokken verschillende jeugdbewegingen aan de alarmbel over toenemende agressie in het uitgangsmilieu.