Protest in Zonnebeke tegen windmolen van 200 meter hoog, actiecomité Frontwind Frezenberg informeert woensdag inwoners

ZONNEBEKEDe firma Elicio uit Oostende wil in de Frezenbergstraat in Zonnebeke, op de grens met Ieper, een windmolen van 200 meter hoog bouwen. Tegen de plannen is protest gerezen. “Het is al de derde keer dat men het open landschap hier wil verminken.”

Aanvrager Elicio is een internationale producent van milieuvriendelijke, hernieuwbare energie. Het installeerde destijds twee windmolens langs de Ieperlee in Ieper. Eerder verleende de provincie een omgevingsvergunning voor twee grote windturbines van de firma Aspiravi langs de A19 in Sint-Jan (Ieper). De stad had daarvoor negatief advies gegeven en ging ondertussen in beroep. Ook buurtbewoners deden dat.

Actiecomité Frontwind Frezenberg tekende present voor aanvang van de gemeenteraad in Zonnebeke om het schepencollege op te roepen voor de vergunningsaanvraag negatief advies te geven. De hoge turbine zou op vijfhonderd meter van de huizen in de Tresorierstraat, Ieperstraat en Frezenbergstraat liggen. “Zelfs binnen een straal van driehonderd meter staan verschillende woningen”, zegt Koen Descheemaeker. “Dit is volkomen onverantwoord. Lawaai, slagschaduw, trillingen en zelfs het infrasone geluid leveren gezondheidsproblemen op voor omwonenden.”

Gezondheid

“Ik heb zelf de wetenschappelijke literatuur rond effecten van turbines op de gezondheid opgevolgd en turbines plaatsen binnen een straal van een kilometer rond huizen is onverantwoord. De turbine komt op de flank van de West-Vlaamse heuvelrug en zal zichtbaar zijn in een groot deel van de ruime regio. We zijn uiteraard niet tegen hernieuwbare energie, maar windturbines moeten gebundeld staan in grote industrieterreinen en havens, niet in het open landschap. En zeker niet wanneer er huizen staan in de nabije omgeving.”

“We maken ons grote zorgen”, geeft buurtbewoner Mario Ghekiere toe. “Het landschap werd hier na de Eerste en Tweede Wereldoorlog een eerste keer omwoeld voor de aanleg van de A19 en ontsierd met hoogspanningslijnen. En nu wil men een derde keer het landschap verminken. Gedaan met het open zicht op Vredesstad Ieper. Het getuigt van weinig eerbied op de plek tussen de Britse en Duitse loopgraven van weleer.”

Op woensdag 23 maart staat er om 20 uur een infovergadering gepland in ’t Zonnerad in Zonnebeke. De A19 is blijkbaar de aangewezen plek voor producenten van milieuvriendelijke, hernieuwbare energie. Zo staat het vast dat er na een jarenlange procedureslag drie windmolens komen langs de A19 in Geluwe richting Ieper. De firma Aspiravi kreeg zowel een milieu- als een omgevingsvergunning.