Problemen teisteren stedelijk zwembad: “Moeten we wachten tot het leegloopt?”

Op de laatste gemeenteraad uitte gemeenteraadslid Jo Baert haar zorgen over het stedelijk zwembad. Ieper gaat een nieuw zwembad bouwen, maar het zal nog een hele tijd duren vooraleer dat klaar is. “Het is dus nodig dat het huidige zwembad up-to-date wordt gehouden, want de vertraging die op de plannen zit voor het nieuw zwembad kan niet ten koste gaan van de vele Ieperse zwemmers”, aldus raadslid Baert. “Er moeten dringend enkele zaken veranderen want het aantal stadsgenoten dat nu naar Poperinge, Menen en Moorslede trekt groeit zienderogen.” Volgens Baert gaan verschillende zaken verkeerd. Zo is het doelgroepenbad al 4 maanden buiten werking. “De herstellingen die moesten gebeuren, waren blijkbaar veel ingrijpender dan gedacht. De onderhoudsfirma deed eerst zelf een poging om alles te herstellen, maar dat liep verkeerd. Daardoor is de herstelling nu veel duurder. De Aquagym, aquaspinning en de duikclub zijn hier de dupe van, maar ook de ouders of grootouders met kleine kinderen.”

Stofzuiger

“Daarnaast krijgen we te horen dat het zwembad niet proper is, althans de vloer niet”, klinkt het. “Vorig jaar werd de goedkeuring verleend om de stofzuiger te herstellen, wat 2.000 euro kostte. Nu blijkt het toestel al opnieuw stuk. De hoofdreden dat mensen niet meer komen zwemmen, is echter de lage temperatuur van het water door de besparing. We moeten ons echt afvragen of, nu energieprijzen opnieuw zijn gedaald, we de temperatuur van het water niet kunnen verhogen?”

Volledig scherm “Wachten op het nieuwe zwembad is geen optie, want dat staat er nog lang niet.” © Stad Ieper

Daarnaast klaagt het raadslid over de weinige zwemlessen die er nog zijn. “Er is een tekort aan lesgevers. Daardoor is het aanbod voor jonge zwemmers veel te klein. Heel wat jongeren trekken met ouders naar omliggende baden. Wat nog erger is, is dat de groep die helemaal niet meer leert zwemmen steeds groeit. Je hoort dat in de lagere scholen. Ouders moeten al heel gemotiveerde zijn om hun kinderen naar Poperinge of Moorslede brengen.”

600.000 euro

Wachten op het nieuwe zwembad is voor Jo Baert geen optie. “In het begin van deze legislatuur liet schepen van Sport weten dat er een budget was van 600.000 euro om het huidige zwembad op een degelijke manier te kunnen runnen tot aan de opening van het nieuw. Deze middelen moeten echt dringend worden ingezet, of wachten we tot het zwembad leegloopt?”

“We doen hard ons best om alles werkende te houden in ons zwembad”, reageert schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Voor corona telden we jaarlijks gemiddeld 225.000 zwemmers, op het einde van 2022 was dat 170.500. Ook nu zijn mensen nog bang voor plaatsen waar veel personen samenkomen. Daarnaast zijn er inderdaad mensen die klagen over de temperatuur, maar zo groot is het probleem nu ook weer niet. Het zijn vooral kleine kinderen die er last van hebben. We bekijken of we inderdaad de temperatuur niet opnieuw kunnen verhogen. We hebben navraag gedaan bij de buren en die hebben hun temperatuur niet verhoogd. In Poperinge is het zelf nog iets kouder”, aldus de schepen.

Privélesgevers

Het defect aan het doelgroepenbad blijkt inderdaad ingewikkeld en een oplossing zou zijn om de verstelbare bodem op een bepaalde hoogte te blokkeren. Wat betreft de zwemlessen is er een schrijnend tekort aan lesgevers. Er wordt nagedacht om samen te werken met privélesgevers. Het budget van 600.000 euro dat we opzij hadden gezet, dat hebben we geschrapt omwille van de besparingen.”

