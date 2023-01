Porsche raakt van de weg af: rijbewijs van bestuurder onder invloed ingetrokken

Het ongeval gebeurde maandagavond om 21.15 uur. Een Porsche Macan met drie inzittenden reed in de richting van Vlamertinge. In een bocht vlakbij het kruispunt met de Hospitaalstraat liep het verkeerd. De bestuurder, een man uit Ieper, verloor de controle over zijn wagen, botste tegen de paal en kwam in de gracht terecht. Door de klap knakte de elektriciteitspaal af. Alle inzittenden van de Porsche liepen lichte verwondingen op en werden naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. De bestuurder moest z’n rijbewijs afgeven voor 15 dagen, omdat hij veel te veel had gedronken. Depannage Rik uit Ieper zette een kraan in om het wrak te takelen.