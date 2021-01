Politieman op non-actief: inspecteur zou meer dan tien vrouwelijke collega’s aangerand hebben

Langemark, Poelkapelle Hof van beroep stelt zaak dodelijke val pop-upbar Le Jardin uit: op 18 februari worden getuigen verhoord

15 januari Het hof van beroep in Gent boog zich vrijdag opnieuw over de zaak Louis D. uit Passendale, die zich moet verantwoorden voor de dood van Frederic Verhelst (28), nadat die zwaar ten val kwam. Alles begon als een banale schermutseling aan pop-upbar Le Jardin in Langemark in de nacht van 30 september en 1 oktober 2017, maar het liep uit op een drama.