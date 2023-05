Politie zoekt oplossing voor ‘de nachtelijke roeper’: “Die man heeft hulp nodig, maar je kan hem niet zomaar laten opnemen”

‘Het spook van Afrika’ heeft hij al, maar nu is Jeroen (48) op zoek naar ‘het spook van Diksmuide’: de vogel die je hoort, maar nooit ziet

Van een souvenir in de reiskoffer gesproken. Als één van de eersten op deze planeet slaagde de Ieperse opticien Jeroen Porteman (48) er in Kenia in om zonder cameraval de zwarte panter van zó dichtbij te fotograferen. Door zijn grote zeldzaamheid wordt het dier ook het ‘spook van Afrika’ genoemd. Maar stiekem droomt de amateur-wildfotograaf van een nog veel moeilijker doelwit: het ‘spook van Diksmuide’. “Een vogel die je altijd hoort, maar nooit ziet.”