Politie waarschuwt voor verdacht voertuig in Vlamertinge

Langemark Kinderop­vang Kiekeboe in Langemark gesloten na schedel­frac­tuur bij kindje, Kind en Gezin spreekt over ‘een incident’ en niet over ‘een accident’

Kind en Gezin heeft kinderopvang Kiekeboe in Langemark een tijdelijke sluiting opgelegd nadat er vorige week een kindje een schedelfractuur opliep na een klap van een stoel. Het gerecht onderzoekt de zaak. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld, maar er is echter niemand aangehouden. Uit eerste onderzoek blijkt wel dat er in de opvang een probleem was met het toezicht.

25 mei