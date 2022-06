Politie waarschuwt voor valse uitnodigingen voor vaccinatie tegen apenpokkenvirus

“Dit is een uitnodiging voor je eerste vaccinatie tegen apenpokken. Deze vaccinatie wordt gratis aangeboden in het vaccinatiecentrum. De vaccinatie is aangeraden, maar niet verplicht.” Zo begint een van de uitnodigingen die sinds kort circuleren. “Maar de uitnodiging is vals”, legt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper uit. “Het is een phishingbericht. Heb je zo’n bericht ontvangen? Klik niet op de link in het bericht en vul geen gegevens in. Stuur het bericht door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder het.”