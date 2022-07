Politie waarschuwt voor valse mails van De Watergroep

Diksmuide/Koekelare/Nieuwpoort Moordver­dach­te is aangehou­den, maar politie is nog op zoek naar belangrij­ke getuigen: “Alle informatie over deze zaak kan belangrijk zijn voor het onderzoek”

Er zit een verdachte in de cel, maar het gerecht is toch nog op zoek naar getuigen van de moord op Ilir S. (28) zondagavond in Stuivekenskerke (Diksmuide). De politie lanceerde woensdagavond nog een opsporingsbericht. Daarbij vragen ze ook naar mensen die met hun smartphone of dashcam beelden gemaakt zouden hebben.

20 juli