Politie pakt man op die in stadhuis van Ieper mes trekt, niemand gewond

Een goed uur geleden trok een bezoeker aan het stadhuis aan Ter Waarde in Ieper plots een groot keukenmes. Er werd onmiddellijk alarm geslagen en de politie werd verwittigd. Die was vlug ter plaatse, ook omdat het politiegebouw net naast het AC Auris ligt. Het gebouw werd volledig afgesloten en iedereen kon in veiligheid worden gebracht. De politie praatte op de dader in en die gaf zich over. Waarom de man zo handelde is nog niet volledig duidelijk. Hij was heel emotioneel, huilde en richtte het mes vooral tegen zichzelf. De messentrekker werd meegenomen naar het politiekantoor. In het gebouw werken zo’n 70 mensen.